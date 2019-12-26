Улан-Батор, , 23:53 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) выделил кредит в 30 млн долларов Монголии. Средства будут направлены на увеличение производства продукции животноводства, повышение эффективности молочного и мясного секторов скотоводства, сообщает 26 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление ВБ.

Выстроенные на поощрении частной инициативы, предложенные меры призваны внести вклад в диверсификацию монгольской экономики, повышение уровня доходов и занятости населения, особенно сельского, а также в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Считается, что кредит поможет сохранить и развить материальную базу животноводства в виде уникальной системы пастбищ, а также снизить риски эпидемий среди сельскохозяйственных животных и угрозы, связанные с климатическими изменениями.

Как сообщается со ссылкой на данные министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, в 2018 году общее количество голов скота в стране превысило 66 млн.