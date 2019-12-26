Нижний Новгород, , 23:53 — REGNUM С 27 декабря в Нижнем Новгороде перестанут курсировать четыре маршрутных такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Так, нижегородцы лишаются Т-46 «Аэропорт — Кузнечиха-2», Т-47 «поселок Сортировочный — микрорайон Цветы», Т-78 «АО Лазурь — микрорайон Верхние Печеры», Т-98 «улица Космическая — улица Деловая».

В администрации полагают, что частников успешно заменят социальные автобусы и другие городские маршруты.

При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 был единственным маршрутом, который связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха.

Т-78 заменят по аналогичной схемеА-3, А-2, А-17 и Т-93.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа почти все нижегородские частные транспортные компании увеличили тариф на проезд в маршрутках до 30 рублей. С начала года тариф увеличился в 28 маршрутных такси, которые курсируют в Нижнем Новгороде. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате банковской или транспортной картой.

С 1 января 2020 года ООО «Лидер — транс», которое обслуживает маршруты Т — 14,39, 63, 71, 79, 92, будет брать за проезд при наличном расчете 35 рублей.