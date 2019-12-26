Нижний Новгород, , 23:37 — REGNUM На поддержу агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2020 году направят 4,3 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Он уточнил, что 1,2 млрд рублей составят средства федерального бюджета, более 3 млрд рублей направят на поддержку аграриев из областного бюджета. За счет увеличения объема областного финансирования общая сумма поддержки вырастет по сравнению с 2019 годом на 6%.

ИА REGNUM напоминает, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе в 2018 году был разработан проект «Экспорт продукции АПК». Одним из его целевых показателей является увеличение объема сельскохозяйственного экспорта к 2024 году более чем в 2.2 раза — до 492 млн долларов США.