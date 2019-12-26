Нижегородская область, , 23:29 — REGNUM В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Нижегородская область привлечёт 74,5 млрд рублей на экспортно ориентированные инвестиционные проекты. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Он уточнил, что потенциальные экспортёры могут получить льготное кредитование по программе повышения конкурентоспособности по сниженной ставке 4,5% годовых. В федеральный перечень вошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий.

«По количеству заявок мы разделили с Москвой 4 место по России», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-октября 2019 года составил около 6,5 долларов США. В структуре товарооборота 3,6 млрд долларов составляет экспорт или 58%, импорт — 2,8 млрд долларов или 42%. По объему внешнего товарооборота регион вышел на второе место в Приволжском федеральном округе и на 17-е место в России.