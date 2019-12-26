Улан-Батор, , 23:29 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в послании правительству сообщил об улучшении качества жизни населения страны. По его версии, за последние семь лет доходы населения удвоились, а средняя зарплата по стране увеличилась в 2,4 раза.

Уровень бедности с 2013 года снизился до 27,5%, но Эмомали Рахмон поручил правительству в ближайшие семь лет довести этот показатель до 18%.

Глава государства отметил повышение средней продолжительности жизни до 75 лет и то, что за годы независимости удалось двукратно снизить уровень смертности в целом и в 3,2 раза сократить смертность детей до пяти лет в частности.

Одним из главных показателей благополучия в его послании прозвучала констатация того факта, что на сегодня численность населения Таджикистана составляет 9,5 млн человек, тогда как на момент обретения независимости этот показатель составлял 5,5 млн человек, то есть рост составил 70%.

Отметим, что эксперты менее оптимистично смотрят на такие темпы роста численности населения, поскольку уже сегодня каждый десятый таджикистанец вынужден выезжать на заработки за границу. Как власти рассчитывают трудоустроить совсем юных сегодня таджикистанцев в их взрослом будущем — не вполне понятно.