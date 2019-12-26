Нижний Новгород, , 23:19 — REGNUM В нижегородских лесничествах жители региона могут купить понравившуюся новогоднюю ёлку высотой не более 4 метров за 10 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По данным регионального минлесхоза, такие деревья получили уже более 3 тыс. нижегородцев.

При этом процедура получения такой ёлки непростая. Нужно приехать в лесничество с паспортом и ИНН, заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту ёлки, получить квитанцию. Затем нужно поехать в банк и, оплатив квитанцию, вернуться в лесничество. Будет оформлен договор купли-продажи, после чего уже покажут место, где можно срубить ёлку.

В минлесхозе напомнили, что за незаконную рубку насаждений штраф может составить 3 тыс. рублей и 1,5 тыс. — ущерб лесному фонду.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре нижегородец с помощью бензопилы срубил две ели на особо охраняемой территории Килемарского участкового лесничества в Шарангском районе. Ущерб от его действий оценивается в 22,5 тыс. рублей. Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Было возбуждено дело по ч.1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере»).