Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM Фондовый рынок США растет после рождественского перерыва в ходе торговой сессии 26 декабря.

С начала торгов на Уолл-стрит индекс S&P уже успел зафиксировать новый рекорд, а индекс Nasdaq преодолел отсечку в 9000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 52,63 пункта (0,18%), до 28 568,08 за баррель, индекс S&P 500 вырос на 10,34 пункта (0,32%), до 3233,72 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,19 пункта (0,63%), до 9009,07 пункта.

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