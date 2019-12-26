Нижний Новгород, , 22:28 — REGNUM В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе центральной районной больницы в Павлове, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Такие центры открываются по всей стране в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Центр оснащен современным оборудованием, на покупку которого было выделено порядка 200 млн рублей. Здесь есть магнитно-резонансным томограф, аппарат УЗИ экспертного класса, маммограф, рентгендиагностический комплекс. В центре работают 8 специалистов, в том числе, онко-уролог, онко-гинеколог, химиотерапевт.

Главной задачей центра является выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. Кроме жителей Павловского района, центр будет обслуживать население Сосновского района, Вачи и Богородска — около 200 тыс. человек.

По словам губернатора Глеба Никитина, всего в регионе появятся 12 ЦАОП в рамках нацпроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в России планируется открыть 138 ЦАОП. По словам замруководителя координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Натальи Пиковской, цель открытия ЦАОП — быстрое начало диагностики пациентов и возможность применения химиотерапии ближе к дому пациента. Пиковская уточнила, что намерения забрать объемы помощи у онкодиспансеров и передать их ЦАОП — нет, есть задача обеспечить объемами и те, и другие.