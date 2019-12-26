Нижний Новгород, , 22:18 — REGNUM В Нижегородской области 85 предприятий включились в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, планировалось, что в нацпроекте примут участие 47 предприятий. Сегодняшний результат — 85 предприятий — лучший по стране и в более чем в два раза превышает средний российский показатель. В число участников вошли 13 сельхозпредприятий.

В частности, на агропредприятиях реализуетсяоколо 20 проектов по внедрению бережливых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе функционируют шесть инновационно-консультационных центров для тиражирования технологий бережливых практик в сфере агропромышленного комплекса. Одной из главных задач центра является распространение бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Здесь проводятся консультации и обучение по внедрению инновационных технологий аграрном секторе.

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