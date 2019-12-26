Йошкар-Ола, , 22:10 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-сентября индекс производства продукции сельского хозяйства составил 10,7%, предприятия АПК демонстрируют рост на 13,7%, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Марий Эл по объем производства сельхозпродукции занимает второе место в Приволжском федеральном округе и 10-е в России.

По мнению главы региона Александра Евстифеева, эти показатели напрямую связаны с развитием сельских территорий и инфраструктуры на селе. Так, в 2019 году было газифицировано 450 индивидуальных жилых домов, 196 квартир и 12 общественных зданий, 14 сельских застройщиков получили выплаты на строительство. В сельской местности будет введено 1,1 тыс. кв метров жилья.

Также в этом году в сельской местности введено в эксплуатацию пять автомобильных дорог протяженностью 15,4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, за указанный период аграрии республики произвели продукцию на 47 млрд рублей. Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте (ВРП) Марий Эл составляет 20%. 34% населения республики проживает в сельской местности. Уровень самообеспеченности региона основными продуктами питания составляет: по мясу — 349,1%, яйцу — 110,4%, картофелю — 118,4%, овощам — 116,0%.