Москва, , 21:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева «за улиток». Речь об этом зашла сегодня, 26 декабря, на заседании Государственного совета.

Напомним, тема промышленного разведения виноградных улиток всплыла во время встречи российского лидера с аграриями в Адыгее. В ходе встречи фермер Сергей Балаев обратился к президенту с предложением о включении разводчиков улиток в список сельхозтоваропроизводителей. Также Балаев заявил, что эти самые улитки «самый сильный афродизиак».

Услышав эту фразу, Путин не мог не пошутить:

«Слышали, мужики? Все на улиток. И решим заодно демографическую проблему».

Путин также обратился к присутствовавшему на встрече главе Минсельхоза Патрушеву и попросил заняться этим вопросом.

И вот спустя всего несколько дней на заседании Госсовета министр Патрушев отчитался о том, что поручение президента выполнено и разведение улиток включено в список видов сельскохозяйственной деятельности. Эта мера позволит заводчикам улиток получать гранты от государства.

«По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности гранты», — сказал Патрушев.

«За улиток спасибо», — сказал Путин.