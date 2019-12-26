Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM В Нижнем Новгороде, Семенове, Шахунье, Княгинино, Сергаче и Арзамасе открылись шесть инновационно-консультационных центров для тиражирования технологий бережливых практик в сфере агро-промышленного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные минсельхоза Нижегородской области.

Одной из главных задач центра является распространение бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Здесь проводятся консультации и обучение по внедрению инновационных технологий аграрном секторе. Специалисты центров оказывают поддержку по разработке и сопровождению инвестиционных проектов, помощь в организации товарных бирж, аукционов и выставок сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Глеб Никитин ранее говорил, что объём господдержки, доведённой до аграриев увеличился по сравнению с прошлым годом на 20% и составил 900 млн рублей. При областной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих объектов на 5 тыс. голов крупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводителям компенсирована часть затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов в размере 320 млн рублей.