Москва, , 21:31 — REGNUM В четверг, 26 декабря в Москве прошло заседание Государственного совета, посвященное развитию агропромышленного комплекса страны.

«Принял участие в заседании Госсовета, посвященного аграрной политике, под руководством президента РФ Владимира Путина. Курская область, как аграрный регион, особенно рассчитывает на господдержку», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Невозможно говорить о развитии АПК, не занимаясь созданием инфраструктуры на селе. Реальность такова, что в районах сокращается количество жителей. Курской области важно повысить привлекательность и комфортность жизни на селе. Необходимо строить дороги, инженерные коммуникации, социальные объекты. На Госсовете озвучили, что из федерального бюджета будет выделено 35 млрд рублей, а при возможности и выше, на госпрограмму поддержки сельских территорий. Мы уже готовим соответствующие проекты и будем претендовать на федеральное финансирование», — отметил глава региона.

«Ряд предложений, озвученных на Госсовете, было бы хорошо перевести в практическую плоскость. Например, создание льготной ипотеки для селян под 3%. Также мы поддержим снижение тарифов на электрическую энергию для фермерских хозяйств почти в 2 раза. Такая практика уже распространяется на промышленные предприятия. Еще одна идея, но пока не полностью получившая одобрение, касается реализации продукции местных хозяйств. По сути, это бронирование 20% торговых площадей в сетях. Это бы позволило не только поддержать курских производителей, но и улучшить качество продукции. Так что ждем решений по результатам Госсовета», — завершил свой комментрий губернатор Курской области.

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