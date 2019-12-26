Великий Новгород, , 21:22 — REGNUM В Новгородской области региональный фонд поддержки малого предпринимательства работает «достаточно неплохо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский предприниматель, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков, комментируя отчёт Счётной палаты РФ об эффективности государственной системы поддержки малого и среднего бизнеса.

«Очень большой процент одобрения кредитов и гибкий подход к оценке обеспечения. Многие предприниматели области берут кредиты. Я же сам как представитель общественной организации предпринимателей состою в кредитной комиссии. И считаю, что по у них подход правильный», — отметил председатель Союза предпринимателей Новгородской области.

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С сентября 2019 года за счёт субсидии регионального министерства инвестиционной политики Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства начал предоставлять малому и среднему бизнесу займы на сумму до 5 млн рублей на срок до трёх лет. Новая форма поддержки распространяется на финансирование проектов в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, здравоохранения, образования, социальных и бытовых услуг. Для остальных предпринимателей максимальный размер займа увеличен до 3 млн рублей, а срок займа остался прежним — до двух лет.

Процентная ставка при предоставлении займа определяется индивидуально — например, в случае реализации приоритетных проектов и при наличии залогового обеспечения она не превышает ключевую ставку Центробанка России, установленную на дату заключения договора, а для бизнесменов в моногородах — не более половины ключевой ставки Центробанка.

В качестве примера работы фонда в правительстве Новгородской области назвали такие цифры: в сентябре 2019 года из десяти заявок положительные решения были приняты по шести, на общую сумму 13,7 млн рублей. Займы одобрены по областной программе (от 7% годовых) и по программе МСП Банка (под 11% годовых). Рассмотрение заявок экспертами заняло две недели. Поддержку получили предприниматели из Великого Новгорода, торгующие одеждой и автотоварами, фермер из Хвойнинского района, бизнесмен из Боровичского района, специализирующийся на деревообработке.

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