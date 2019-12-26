Мурманск, 26 декабря 2019, 21:15 — REGNUM Правительство РФ одобрило план Мурманской области по энергосбережению. Согласно документу, к 2024−2026 году регион сократит потребление мазута на 70%.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, центральное место в «дорожной карте» занимает проект замещения мазута на крупнейших котельных Мурманской области природным газом. В этом направлении региональное правительство активно сотрудничает с ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК», которые займутся газификацией теплогенерации. В первом полугодии 2020 года компании должны определиться с технологией доставки, перегрузки и регазификации, после чего необходимо будет рассчитать размер инвестиций в модернизацию котельных. Затем планом предполагается фиксация цен на газ для потребителей Мурманской области. Предварительно, график перехода теплогенерации на новый вид топлива может быть принят уже к лету 2020 года.
Помимо газа, предполагается широко внедрять теплогенерацию на основе угля, торфа, электроэнергии и продуктов переработки твёрдых коммунальных отходов. Точечные проекты в этой сфере будут реализовываться и уже реализуются в Мурманской области на основе государственно-частного партнёрства.
Деньги на внедрение плана в жизнь регион получит из федерального центра.
Напомним, в 2019 году на компенсацию издержек теплоснабжающих предприятий Заполярья по покупке мазута было направлено более 9 млрд рублей, причём большую часть этой суммы пришлось просить у федерального центра.
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