Мурманск, , 21:15 — REGNUM Правительство РФ одобрило план Мурманской области по энергосбережению. Согласно документу, к 2024−2026 году регион сократит потребление мазута на 70%.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, центральное место в «дорожной карте» занимает проект замещения мазута на крупнейших котельных Мурманской области природным газом. В этом направлении региональное правительство активно сотрудничает с ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК», которые займутся газификацией теплогенерации. В первом полугодии 2020 года компании должны определиться с технологией доставки, перегрузки и регазификации, после чего необходимо будет рассчитать размер инвестиций в модернизацию котельных. Затем планом предполагается фиксация цен на газ для потребителей Мурманской области. Предварительно, график перехода теплогенерации на новый вид топлива может быть принят уже к лету 2020 года.

Помимо газа, предполагается широко внедрять теплогенерацию на основе угля, торфа, электроэнергии и продуктов переработки твёрдых коммунальных отходов. Точечные проекты в этой сфере будут реализовываться и уже реализуются в Мурманской области на основе государственно-частного партнёрства.

Деньги на внедрение плана в жизнь регион получит из федерального центра.

«Речь идёт об огромных средствах, которых нет ни у нас, ни у энергетиков. Однако оставлять ситуацию в нынешнем состоянии нельзя, поскольку в перспективе она приведёт к куда большим и, главное, совершенно бессмысленным тратам. 9 миллиардов рублей, пошедших на компенсации за мазут в этом году, тому доказательство. Я рад, что мы услышаны и поддержаны на уровне Правительства Российской Федерации», — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, в 2019 году на компенсацию издержек теплоснабжающих предприятий Заполярья по покупке мазута было направлено более 9 млрд рублей, причём большую часть этой суммы пришлось просить у федерального центра.

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