Великий Новгород, , 20:54 — REGNUM Помощь малому бизнесу должна быть централизованной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский предприниматель, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков.

«Мое видение: это может быть отдельный сайт, по примеру единого портала госуслуг или привязанный к нему, на котором всю поддержку можно получить в заявительном порядке. В таком случае можно значительно сократить расходы на структуры и персонал, а пустить средства на реальную помощь», — пояснил предприниматель.

Дмитрий Койков также отметил, что иногда предпринимателям не хватает базовых знаний.

«Я бы на это сделал упор, а также на повышение уровня образования в целом по стране. Ну и ввёл бы лицензирование на образовательную деятельность в сфере поддержки бизнеса, а то иногда качество тренеров совершенно не соответствует необходимому уровню для образования предпринимателей», — отметил он.

Дмитрий Койков, председатель Союза предпринимателей Новгородской области «И самое главное: государству необходимо создать программу по поддержке местных предпринимательских общественных организаций, не вертикально интегрированных. Их по стране гораздо больше и это огромный пласт предпринимателей, который сейчас мало задействован».

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