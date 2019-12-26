Великий Новгород, 26 декабря 2019, 20:54 — REGNUM Помощь малому бизнесу должна быть централизованной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский предприниматель, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков.
«Мое видение: это может быть отдельный сайт, по примеру единого портала госуслуг или привязанный к нему, на котором всю поддержку можно получить в заявительном порядке. В таком случае можно значительно сократить расходы на структуры и персонал, а пустить средства на реальную помощь», — пояснил предприниматель.
Дмитрий Койков также отметил, что иногда предпринимателям не хватает базовых знаний.
«Я бы на это сделал упор, а также на повышение уровня образования в целом по стране. Ну и ввёл бы лицензирование на образовательную деятельность в сфере поддержки бизнеса, а то иногда качество тренеров совершенно не соответствует необходимому уровню для образования предпринимателей», — отметил он.
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