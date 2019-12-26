Ашхабад, , 20:51 — REGNUM На юго-востоке столицы Туркмении по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова построены четыре высотных дома — один 108-квартирный и три 54-квартирных. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По случаю сдачи высоток в эксплуатацию прошли праздничные мероприятия, возглавил которые мэр Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев. Столичный градоначальник в торжественной обстановке вручил 270 семьям ключи от их новых квартир.

Также глава муниципалитета вручил им и лучшим строителям, принимавших участие в возведении этих домов, ценные подарки от имени президента Туркмении.