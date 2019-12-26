Ашхабад, , 20:49 — REGNUM После продолжительного перерыва в Махачкалинский торговый порт прибыл первый танкер с более чем шестью тысячами тонн дизельного топлива из Туркмении, передает «Дагестан».

Отмечается, что из-за технологических проблем транзит туркменских нефтепродуктов по Каспию через порт Махачкалы был приостановлен еще в сентябре 2014 года.

Однако, впоследствии на территории «Дагнефтепродукта» был открыт склад временного хранения, после чего принято решение о возобновлении поставок дизтоплива и мазута из Туркмении.

Теперь туркменские поставщики намерены ежемесячно привозить в Махачкалу около 40 тысяч тонн нефтепродуктов, а через некоторое время объемы транзита планируют нарастить до 100 тысяч тонн в месяц.