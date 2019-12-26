Бишкек, , 20:47 — REGNUM Парламент Киргизии одобрил ратификацию соглашения с Всемирным банком о предоставлении гранта для подготовки проекта модернизации системы налогового администрирования и статистической системы республики. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

В рамках этого документа Всемирный банк в лице Международной ассоциации развития выделит киргизскому правительству $384,9 тысячи (23,7 млн рублей) грантовых средств.

Эти деньги власти Киргизии должны будут потратить на анализ функциональных пробелов в информационно-технологической инфраструктуре, повысить квалификацию сотрудников в области закупок и финансового управления, а также оказать поддержку при проведении аудита деятельности проекта.