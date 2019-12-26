Великий Новгород, , 20:46 — REGNUM Малый бизнес ждёт платёжеспособного спроса населения и повышения внутреннего спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский предприниматель, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков, комментируя заявления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о новых мерах поддержки малого бизнеса.

«Чем выше у людей будет зарплата, тем больше они смогут купить товаров и услуг малого бизнеса», — пояснил Койков.

При этом предприниматель положительно относится к инициативам правительства об отмене деклараций для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения (УСН) и расширению действия УСН.

«Считаю, что отчётность должна быть максимально простая, но в тоже время информативная. К тому же сейчас налоговая и так видит все обороты по расчетному счёту при желании», — пояснил Дмитрий Койков.

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Что касается расширения действия упрощёнки, он считает, что «нужно внимательно смотреть, чтобы это нововведение не использовали в ущерб государственным интересам», так как есть риски дробления бизнеса.

Подробности: В России расширяют действие упрощённой налоговой системы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ рассматривает законопроект об отмене налоговой декларации для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Кроме того, инициированы поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым работать по УСН смогут предприниматели, годовой объём доходов которых не превышает 200 млн рублей (сейчас — 150 млн рублей).

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