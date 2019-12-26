Ашхабад, , 20:46 — REGNUM Челябинский трубопрокатный завод поставил в Туркмению более 150 тысяч тонн труб для прокладки международного магистрального газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия». Об этом сообщает пресс-служба российского предприятия.

Трубы диаметром 1422 мм с наружным антикоррозионным покрытием из стали высокой прочности доставлены в страну в рамках контракта, ранее заключенного между Челябинским заводом и госконцерном «ТуркменГаз».

Отмечается, что реализация проекта способствовала успешному закрытию сложной сделки с использованием исламских финансовых инструментов с подтверждением обязательства оплаты продукции на сумму более $200 млн (свыше 12,3 млрд рублей) между Сбербанком, Islamic Development Bank и Внешэкономбанком Туркмении.

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* запрещенная в России организация