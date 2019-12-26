Прага, 26 декабря 2019, 20:40 — REGNUM Шумиха вокруг глобального потепления носит идеологический характер, заявил 26 декабря чешский премьер-министр Милош Земан в своём рождественском обращении к стране.
Сторонники «зелёной идеологии» ратуют за сокращение производства и упирают на то, что Земля страдает от антропологического фактора.
Это в конечном счёте выльется в удорожание энергии, и промышленность уйдёт в страны, не поддерживающие «борьбу за климат» — ради более доступной по цене энергии, отметил президент Чехии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан заявил, что будущее — за атомной энергетикой, а рассчитывать только на солнечную энергию сейчас уже нельзя.
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