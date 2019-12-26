Прага, , 20:28 — REGNUM Атомную энергетику надо развивать активнее, заявил 26 декабря чешский премьер-министр Милош Земан в своём рождественском обращении к стране.

Он выразил сожаление в связи с тем, что строительство новых энергоблоков чешских АЭС «несколько задерживается». Рассчитывать на энергию, получаемую из возобновляемых источников, несовременно с точки зрения теперешнего уровня энергозапросов.

Напомним, власти Чехии в декабре утвердили инвестиционный план по дополнению двух действующих АЭС («Дукованы» и «Темелин») новыми энергоблоками.

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