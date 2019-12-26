Нижний Новгород, , 19:47 — REGNUM Зимние школы — один из важных факторов успеха олимпиады «Я — профессионал» среди студентов. Это короткие профессиональные форумы, куда попадают самые мотивированные участники олимпиады, прошедшие дополнительный отбор. Одна из 18 зимних школ посвящена педагогическим направлениям и пройдет в Нижегородской области с 17 по 21 февраля.

Елена Илалтдинова Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

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Организатор нижегоросдкой зимней школы — НГПУ им. Козьмы Минина. Ректор Мининского университета Елена Илалтдинова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о предстоящей встрече с участниками олимпиады.

Елена Юрьевна, Мининский университет уже в третий раз организует зимнюю школу в рамках олимпиады «Я — профессионал». В этом году школа называется «3D-педагогика. Версия 2.0». Чем школа 2020 года будет отличаться от предыдущих?

В 2018 году мы приглашали студентов-педагогов к себе в университет, который и был площадкой школы. Во втором сезоне мы выступили соорганизатором зимней школы Московского городского педагогического университета, которая прошла в одном из пансионатов Московской области. А в этот раз мы снова приглашаем участников олимпиады в Нижний Новгород, но уже не в университет, а в загородный отель.

Программа школы эволюционирует из года в год. Мы понимаем, что к нам приедут не просто студенты, которые хорошо учатся в педагогических вузах, а те, кто воодушевлен будущей профессией и хочет посвятить себя работе с детьми. Поэтому сейчас мы еще больше отходим от традиционного формата урока к интерактивным образовательным сценариям. Так легче показать практическую значимость знаний, которые ребята получают как в своих университетах, так и на зимней школе, общаясь с ведущими педагогами и психологами.

Получают ли участники школы преимущества перед теми финалистами, кто не прошел отбор на «3D-педагогику»?

Нет, мы не касаемся тех моментов, которые будут в финале олимпиады, чтобы все были в одинаковых условиях. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что зимняя школа для ребят — уникальная возможность посмотреть на многообразие педагогических профессий через встречи с будущими работодателями, педагогами, менеджерами в образовании. Это очень важно для вхождения студента в профессию, для построения своей личностно-профессиональной траектории. Открывая вариативный мир образования, мы хотим, чтобы студенты не только узнали что-то новое о педагогике и образовательных технологиях, но и задумались о своих сильных и слабых сторонах, увидели, чего им не хватает для роста.

Прошлогодняя школа, организованная МГПУ совместно с Мининским университетом, включала много интересных внеучебных активностей. Вы сохраните этот вектор?

Умение организовать внеклассные и досуговые мероприятия — это один из навыков, которым должен обладать педагог, работающий с детьми. Поэтому различные внеучебные занятия на зимней школе — это тоже своего рода образовательная технология. Кроме того, на школу приедут студенты из 34 регионов России. В это время у них будут каникулы, и мы организуем для них экскурсии по Нижнему Новгороду. Также участники смогут пользоваться рекреационной инфраструктурой загородного отеля, где проводится школа.

Какое напутствие вы хотели бы дать тем ребятам, которые сейчас увидели в своих личных кабинетах одобрение на участие в зимней школе и покупают билеты в Нижний Новгород?

Зимняя школа — это не только знания, техники, методики. Это в первую очередь новые знакомые: педагоги, с которыми можно писать научные статьи; работодатели, в организациях которых можно апробировать свои педагогические навыки; студены со всей России, с которыми можно завязать дружбу. Я хочу пожелать всем, кто приедет в Нижний Новгород, постараться максимально включиться в работу зимней школы, напитаться новыми знаниями, а главное — убедиться в правильности своего профессионального выбора.

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