Москва, , 19:25 — REGNUM В четверг, 26 декабря в Москве прошло заседание Государственного совета, посвященное развитию агропромышленного сектора страны.

«Госсовет по АПК прошел по-боевому, и можно сделать вывод, что он эффективен, — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян,-Половина губернаторов поспорила с Минфином по поводу его предложений. Минфин попытался поспорить по поводу рабочей версии поручений, которая была у него на руках. Речь идет о сниженном НДС для пушного звероводства, о невыделении всего объема средств на поддержку села, потому что регионы формально не доделывают заявки, не выбирают все формальные критерии. То есть, очевидно, что председательствующий смог пообщаться сначала с представителями отрасли, с теми самыми малыми и средними производителями, которых собираются поддерживать по итогам Госсовета Минсельхоз, Правительство РФ и сами губернаторы».

«Губернаторы сформировали свою позицию на рабочей группе — с чем они выходят на Госсовет, кто обозначает какой аспект проблемы. И после этого были зафиксированы точки разногласия и точки соединения. Понятно, что если губернаторов Калиниградской и Тверской области попросили подготовить обоснование, почему с первого января НДС должен оставаться сниженным для их производителей по пушнине, наверное, это было сказано не просто так, потому что это не ток-шоу, а все-таки совещание», — продолжил эксперт.

«Ответная позиция Минфина — если он не поддерживает решение о повышении порога поддержки госпредприятий, и аргументирует это тем, что он боится роста «серого» оборота, то это тоже вопрос для дискуссии. Скорее всего, позиция Минфина была заявлена радикально именно как договорная позиция, и губернаторы, видимо, тоже будут готовить обоснование, почему они считают, что все-таки нужно повышать порог поддержки, поскольку, насколько я понимаю, на рабочей группе и в резолюции речь будет идти о том, что необходимо поднять данный порог, чтобы росла занятость и производство», — подчеркнул Петр Кирьян.

«Новый формат подготовки к заседанию Госсовета очевидно эффективен, он работает», — завершил свой комментарий руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый формат подготовки к заседаниям Госсовета был запущен в ноябре 2018 года в Крыму. Темой заседания реализация в регионах майского Указа №204. Губернаторов собрали в отеле «Мрия» за 2 дня до заседания президиума Госсовета, дали возможность в закрытом от прессы формате, предельно откровенно обсудить все вопросы, погрузиться в проблематику, обсудить возможные решения проблем сначала между собой, а потом — с членами Правительства. В перерывах между дискуссиями губернаторам предложили несколько обучающих форматов — лекции и практические занятия.

Новый формат проведения президиума Госсовета понравился участникам, и в 2019 году по тому же принципу были проведены уже три заседания.