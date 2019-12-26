Челябинск, , 19:18 — REGNUM Заксобрание Челябинской области утвердило проект бюджета на 2020−2022 годы. В следующем году доходы составят 178 млрд 810,8 млн рублей.

Расходная часть запланирована в размере 200 млрд 816,4 млн. А дефицит определён в сумме 22 млрд 5,6 млн.

Отметим, в первом чтении проект был принят 26 ноября. За это время к нему поступили поправки. Доходы и расходы возросли на 3 млрд 377,2 млн рублей. Причиной этого стало запланированное увеличение федеральных трансфертов.

Добавим, дефицит бюджета рекордный. В прежние годы он тоже был большим, но за 20 млрд пока не переваливал.