Чебоксары, , 19:03 — REGNUM В столице Чувашии ликвидируют шесть филиалов, которые входят в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары». Соответствующее постановление подписал 25 декабря глава администрации города Алексей Ладыков, документ опубликован 26 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению, ликвидируются шесть библиотек, которые работают в качестве филиалов учреждения: молодежные библиотеки имени К. Чуковского и И. Тургенева (проспект Московский, 38 и ул. Энтузиастов, 31), библиотеки — центры семейного чтения имени М. Трубиной и В. Чапаева (ул. Мичмана Павлова, 66 и ул. О. Беспалова, 1), библиотека — детский информационный центр им. Л. Кассиля (ул. Кадыкова, 20/13), детская библиотека им. Х. Степанова (ул. Р. Зорге, 21/I).

Директору МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» поручено в течение месяца внести соответствующие изменения в устав и предоставить в горкомимущество акт приема передачи на нежилые помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чебоксар планируют провести реорганизацию в системе дополнительного образования и социально-культурной сферы путём перевода ряда их организаций в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Столичные власти ссылаются на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Решить вопрос планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей.

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