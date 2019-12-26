Лондон, , 18:54 — REGNUM Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель. Февральские фьючерсы WTI подорожали на 58 центов (0,95%), до $61,69 за баррель.

На рынке нефти царит умеренный оптимизм всю вторую половину декабря — цены растут благодаря сделке ОПЕК+ и ожидаемому торговому соглашению США и Китая.

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