Москва, , 18:52 — REGNUM В четверг, 26 декабря в Москве прошло заседание Государственного совета, посвященное развитию АПК.

«Президент страны Владимир Путин и правительство РФ уделяют огромное внимание развитию села. Это очень важно. От сельских территорий зависит продовольственная безопасность страны. Да и все знают, что рождаемость наиболее высока в сельских семьях. Многодетные семьи чаще всего появляются именно в деревнях и селах. Созданные проекты, безусловно, помогают и способствуют развитию. Но в процессе мы в регионах видим, где можно доработать, внести поправки», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя итоги заседания Госсовета.

«В частности, при больших суммах субсидий на развитие сельского хозяйства по программе развития сельских территорий средств выделяется не так много. Люди хотят жить в селах достойно. С детским садом, школой, благоустройством, хорошими транспортом, дорогами и коммуникациями. Необходимо или создать новую комплексную программу, или дать доступ к бюджетным кредитам. Но можно и актуализировать налоговую политику. Наш анализ финансового состояния региональных сельхозпроизводителей показал, что АПК имеет огромную прибыль. А уплачиваемая ими сумма единого сельхозналога невысока. А это деньги на развитие. Кроме того, можно объединить средства, которые направляются в село по разным программам. Это позволит оперативно распоряжаться средствами и распределять их в приоритетном порядке, быстро строить необходимые объекты социальной сферы», — подчеркнул губернатор Липецкой области.

«Предложений было озвучено множество. Уверен, что все они услышаны и будут проработаны», — подытожил свой комментарий Игорь Артамонов.