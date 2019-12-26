Красноярск, , 18:44 — REGNUM Запуск модернизированного энергокомплекса посёлка Каа-Хем (Тува) планируется на начало 2020 г., сообщил 26 декабря журналистам гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

По словам главы компании, на этот проект выделено 730 млн рублей. Это позволит полностью изменить ситуацию с подачей электричества жителям Каа-Хема.

Акилин «К 31 декабря [2019 г.] планируем, что проведём все пусконаладочные работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября глава Тувы Шолбан Кара-оол заявлял, что республика собирается экспортировать электроэнергию в Монголию.

Читайте ранее в этом сюжете: Тува намерена начать экспорт электроэнергии в Монголию