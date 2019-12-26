Калининград, 26 декабря 2019, 18:36 — REGNUM В 2019 году из аварийного жилья в Калининградской области было переселено в шесть раз больше жителей, нежели планировалось изначально. Новое жильё получили 288 человек, сообщила сегодня, 26 декабря, пресс-служба регионального правительства.
Ключи от новых квартир сегодня вручили семи семьям в Черняховске.
Всего до 1 сентября 2025 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселению подлежат жители 198 многоквартирных домов, находяшихся в аварийном состоянии. В них проживают 3652 жителя.