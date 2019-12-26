Чебоксары, , 18:24 — REGNUM Верховный суд Чувашии сегодня, 26 декабря, изменил приговор генеральному директору ЗАО «Аудит-Консалтинг» Маргарите Замчинской, которая судом первой инстанции получила условный срок за вымогательство 25 млн рублей. Ей назначено реальное лишение свободы, и подсудимая была взята под стражу в зале суда, сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь Верховного суда республики Елена Плечикова.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры Чувашии, которая считала вынесенный ранее условный приговор «мягким», Верховный суд республики изменил решение Ленинского районного суда Чебоксар: руководителю компании «Аудит-Консалтинг» назначено окончательное наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, она на два лишена права заниматься аудиторской деятельностью.

Фигурантку уголовного дела взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, следствием и судом первой инстанции было установлено, что в декабре 2016 года генеральный директор ЗАО «Аудит-Консалтинг» по договору с ИФНС провела экспертизу в отношении крупной чебоксарской компании в части соблюдения требований налогового законодательства, получив тем самым доступ к финансово-хозяйственному положению компании, в том числе составляющим коммерческую и налоговую тайну. А в феврале 2019 года потребовала от представителей компании 25 млн рублей, угрожая передать сведения одному из бывших его учредителей, который стал судиться с предприятием.

29 октября 2019 года Ленинский районный суд Чебоксар признал Замчинскую виновной в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Она получила 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и лишением права заниматься аудиторской деятельностью на два года. Это решение обжаловала прокуратура.

Условный срок для руководителя аудиторской компании, уличённой в вымогательстве 25 млн рублей, вызвал бурную реакцию у общественности, дискуссии развернулись в соцсетях: самые горячие головы заявляли о коррупции в высших эшелонах власти республики и организовывали акции протеста, требуя отставки должностных лиц. Сестрой Замчинской является вице-премьер правительства Чувашии — министр финансов Светлана Енилина.

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