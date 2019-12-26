Калининград, , 18:21 — REGNUM В Калининградской области в 2019 году более чем в полтора раза увеличилось производство овощей в теплицах, сообщила сегодня, 26 декабря, пресс-служба регионального правительства. Производство выросло до 4,5 тыс. тонн.

Такой рост связывают с введением в эксплуатацию в марте 2019 года круглогодичного тепличного комплекса в Гвардейском городском округе площадью 3,3 гектара. Инвестпроект реализует ООО «Орбита-Агро», которое за год нарастило свои мощности в регионе в два раза — до 6,1 гектара.

В целом сбор овощей как открытого, так и закрытого грунта по итогам года составляет 34,1 тыс. тонн, что на 21% выше прошлогоднего показателя. Сбор картофеля составил 68,4 тыс. тонн. За год рост в 11%.