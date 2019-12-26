Москва, , 18:01 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций в октябре составил 1 трлн 312,7 млрд рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В октябре 2018 года сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 512,7 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 13,2%.

При этом сальдированная прибыль предприятий за период с января по октябрь 2019 года составила 13 трлн 1,9 млрд рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (11 трлн 984,9 млрд рублей).

Доля прибыльных организаций в январе-октябре выросла до 71,2% с 70,4% в аналогичный период прошлого года. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 28,8% с 29,6% годом ранее.

Согласно данным Росстата, за январь-октябрь 2019 года 35,2 тысячи российских организаций получили прибыль на общую сумму 14 трлн 565,6 млрд рублей, а 14,2 тысячи организаций понесли убыток на сумму 1 трлн 563,7 млрд рублей.