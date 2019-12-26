Калининград, , 17:33 — REGNUM Пожарно-химические станции Калининградской области получили новую партию техники для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в 2019 году, в рамках государственной программы «Сохранение лесов» региональные пожарные получили девять лесопатрульных комплексов, универсальный лесопожарный модуль, пять комплектов квадроциклов с транспортировочным прицепом и 38 пожарных рукавов.

В 2019 году в области ликвидирован 41 лесной пожар. В круглосуточном режиме на территории региона несут дежурство 80 лесных пожарных, а всего в Калининградской области действует девять пожарно-химических станций.