Москва, , 17:31 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе заседания Госсовета предложил дать «трезвым территориям» преимущество при распределении инвестиций в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Считаю, что «трезвые территории» должны получить преимущество в конкурсном распределении инвестиций по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Трезвым можно доверять высокие технологии, выделять гранты», — заявил Миронов.

Говоря о «трезвых территориях», парламентарий имел в виду современное движение. По данным Минздрава, в России уже около тысячи деревень приняли решение, что их населенные пункты являются «зонами трезвости». Люди проводят сходы, а потом обращаются к властям, чтобы на территории этих населенных пунктов была запрещена торговля алкоголем.

Миронов привел в пример успешный тувинский проект «Школа трезвости», получивший поддержку фонда президентских грантов.