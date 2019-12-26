Москва, , 17:19 — REGNUM Покупка недвижимости через аукцион становится всё более востребованной, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в 2019 году число участников торгов достигло 27,6 тысяч, при этом на лоты претендовали до семи кандидатов. При этом год пока не закончился. В 2018 году претендентов на победу в аукционах было 25 тысяч.

Покупателями становятся не только крупный бизнес, но также средние и малые предприятия и даже физические лица. Почти все торги проходят в электронном виде.

«Средняя конкуренция возросла с пяти заявок на лот в прошлом году до семи — в этом. Столичная недвижимость пользуется спросом не только в Москве, но и в большинстве российских регионов», — отметил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Дополнительный интерес привлекают аукционы, на которых реализуется возможность приобретения отдельных объектов по преимущественному праву выкупа. Такие условия действуют для собственников жилых помещений при покупке машино-мест.