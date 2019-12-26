Москва, , 17:17 — REGNUM Оценка ожидаемой инфляции населением России на ближайшие 12 месяцев в декабре увеличилась на 0,7 процентных пункта — до 9%. Такие данные приводятся в опубликованном 26 декабря докладе Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

«В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.

Отмечается, что в декабре респонденты, как правило, больше говорили о подорожании наиболее часто покупаемых товаров и услуг. Граждане ожидают роста цен на молочные продукты, рыбу, яйца, сыр, колбасы, фрукты и овощи, а также бензин и жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в середине декабря Центробанк снизил свой прогноз по инфляции в 2019 году до 2,9−3,2%. Годовая инфляция по итогам 2020 года, согласно последней оценке регулятора, приблизится к целевому значению (4%) и составит 3,5−4%.

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