Симферополь, , 17:20 — REGNUM Ряд российских и зарубежных инвесторов заинтересованы в строительстве яхтенных марин в Крыму. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель госкомитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Заинтересованных достаточно много. Вчера у нас была встреча в Госсовете с представителями из Китая. В планах — строительство 17 яхтенных марин. Также интерес к вложению средств в развитие яхтинга в Крыму выражают крупные компании из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов», — отметил Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Черняк сообщил о том, что китайские инвесторы также рассматривают возможность запуска круизного сообщения вдоль черноморского побережья Крыма и Краснодарского края.

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