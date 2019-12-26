Симферополь, 26 декабря 2019, 17:20 — REGNUM Ряд российских и зарубежных инвесторов заинтересованы в строительстве яхтенных марин в Крыму. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель госкомитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Черняк сообщил о том, что китайские инвесторы также рассматривают возможность запуска круизного сообщения вдоль черноморского побережья Крыма и Краснодарского края.
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