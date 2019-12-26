Москва, , 17:15 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания Госсовета призвал изменить соотношение налогов и зарплат работников, заложенных в цене продукции.

«Мы с вами в прошлый раз обсуждали, и вы откликнулись на эту идею. В цене товара у нас 64% — налоги и 10% — зарплата. При таких налогах невозможно производить, а при такой зарплате невозможно купить. Эта формула требует решения», — уверен Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с правительством назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения. Также он призвал сделать всё для улучшения структуры и качества экономики.