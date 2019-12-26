Пермь, , 17:12 — REGNUM Добраться от станции Пермь-1 до Пермь-2 можно будет автобусами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этом отрезке курсируют автобусы №№ 2, 3 и 51. При этом на двух маршрутах работает транспорт малого класса, проще говоря — маршрутки. Пассажиры электричек могут воспользоваться бесплатно, предъявив железнодорожный билет. Всего ежедневно тремя маршрутами пользуются почти 600 человек. На маршрутах 2 и 51 будут работать по десять маршруток, а с улицы Советской будут отходить два автобуса, которые приуроченны к прибытию электропоездов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс России постановил закрыть сообщение между станциями Пермь-1 и Пермь-2. На этом отрезке пустят скоростной трамвай.

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