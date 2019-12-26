Краснодар, 26 декабря 2019, 17:08 — REGNUM Инициатива губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разработке критериев предоставления фермерам земли без торгов, с которой он выступил 26 декабря на заседании Госсовета, получила поддержку президента РФ Владимира Путина.
В числе обязательных условий для фермеров при получении земли без торгов, в частности, названа регистрация в качестве КФХ, разведение крупного рогатого скота и сохранение его поголовья. Также губернатор предложил предоставлять землю без торгов сельхозкооперативам, которые занимаются переработкой.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвящённое аграрной политике.