Краснодар, , 17:08 — REGNUM Инициатива губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разработке критериев предоставления фермерам земли без торгов, с которой он выступил 26 декабря на заседании Госсовета, получила поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Фермерам трудно конкурировать с агрохолдингами по приобретению земли на торгах. Они предлагают предоставлять землю без торгов. Но в то время, когда эта норма работала, одни фермеры имели десятки, сотни гектаров, так как были приближены к тем, кто эту землю предоставлял, а другие не имели ничего. Если эту норму вернем, будет крайность. Если можно, введите критерии для фермеров, в каком случае они могут получать землю без торгов», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

«Это правильно — надо выработать критерии для предприятий, которых можно наделять землей в особом порядке», — отметил Владимир Путин.

В числе обязательных условий для фермеров при получении земли без торгов, в частности, названа регистрация в качестве КФХ, разведение крупного рогатого скота и сохранение его поголовья. Также губернатор предложил предоставлять землю без торгов сельхозкооперативам, которые занимаются переработкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвящённое аграрной политике.