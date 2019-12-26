Москва, 26 декабря 2019, 17:03 — REGNUM Международные резервы России за неделю выросли на $300 млн и достигли $549 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
«Объём международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 20 декабря составил $549 млрд», — говорится в сообщении регулятора.
На начало декабря, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $425,58 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,89 млрд, монетарное золото — $105,90 млрд.