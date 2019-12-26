Пермь, 26 декабря 2019, 17:00 — REGNUM Движение поездов между станциями Пермь-1 и Пермь-2 будет закрыто. Такой приказ издало Министерство транспорта России, сообщает пресс-служба краевого минтранса.
Министерство учло доводы Рослелнадзора, расходы РЖД на содержание всей инфраструктуры и т.д. И в итоге было принято решение закрыть ветку.
Отметим, власти региона собираются создать на этом участке линию для скоростного трамвая. Добавим, часть отдалённо живущих граждан не оценили инициативы чиновников. Они требуют сохранить движение поездов по этой ветке. Но, судя по всему, к ним не прислушались.