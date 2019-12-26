Москва, , 16:59 — REGNUM За неделю с 19 по 26 декабря международные резервы России выросли на 300 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

По состоянию на 26 декабря объём международных резервов РФ составил 549 млрд долларов США.

На предыдущей неделе с 13 по 19 декабря международные резервы увеличились на 2 млрд долларов и составили 548,7 млрд долларов.

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