Лондон, , 16:56 — REGNUM Нефть марки Brent поднялась до максимума в $67,51 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря, и, по-всей видимости, продолжит рост.

К росту нефтяные котировки толкают данные о запасах в США — по информации Американского института нефти, на прошлой неделе американские запасы нефти сократились на 7,9 млн баррелей.

Кроме того, на рынок нефти воздействует общее позитивное настроение из-за торгового соглашения между США и Китаем, которое должно быть подписано в январе.

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