Лондон, , 16:49 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили рост после рождественского перерыва, 26 декабря нефть Brent достигла максимумов с сентября.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли на восемь центов (0,12%), до $67,28 за баррель. В ходе сессии «мировой эталон» достигал отметки $67,51 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI выросли на пять центов (0,08%), до $61,16 за баррель. Максимум сессии для WTI пока составляет $61,52 за баррель.

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