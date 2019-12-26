Уфа, , 17:01 — REGNUM Более трехсот участников долевого строительства дома-долгостроя в Уфе получат ключи от своих квартир. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, 24 декабря застройщику было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в ЖК «Серебряный ручей». А с 25 декабря начались мероприятия по приемке жилья и выдаче ключей от квартир.

Отмечается, что 316 семей в самое ближайшее время смогут стать новоселами.

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