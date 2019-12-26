Рига, , 16:48 — REGNUM Объединённый аудиторский Центр (PKC) Латвии представил отчёт о финансирование бюджетом компаний с участием государственного капитала за 2018 год. Об этом сообщает портал Diena.lv.

В документе говорится, что по сравнению с 2017 г. финансирование госкомпаний уменьшилось на 349,5 млн евро, или на 33,5%. Снижение произошло из-за одноразовой компенсации в размере 454,4 млн евро компании Latvenergo. Если не принимать это во внимание, то, в целом, финансирование государственных предприятий выросло на 17,8% или на 104,9 млн евро.

Отмечается, что более всего в дотациях в 2018 году нуждались компании в медицинской отрасли, университетские клиники, больницы и т.д. На поддержание их работы ушло 326,3 млн евро или 47% общего финансирования.

На втором месте по размеру господдержки оказались предприятия общественного транспорта — 19,4% всех дотаций, или 134,9 млн евро. На третьем — энергетичиские компании (92,7 млн евро или 13,4% всех дотаций).

Консолидированный оборот всех госкомпаний вырос в 2018 году на 11,1% по сравнению с 2017 и составил 3,77 млрд евро. Всего в отчёте объединены данные о 182 компаниях с участием государственного капитала.