Рига, , 16:37 — REGNUM Образовательный и консультационный Центр сельского хозяйства Латвии разработал и внедрил единый электронный каталог, с помощью которого каждый может связаться с любым производителем продуктов в регионах страны. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, сегодня в каталоге объединены более 200 больших и малых фермерских хозяйств и кооперативов. В каталоге доступна информация о собственниках сертификата биологически чистой продукции «Зелёная ложка».

Председатель Центра Мартиньш Цимерманис сказал журналистам, что они наблюдают большой интерес со стороны потребителей, которые хотят покупать продукты у местных фермеров, а также знать историю происхождения того, что попадает на стол.

В следующем году Образовательный и консультационный Центр сельского хозяйства Латвии планирует произвести международную сертификацию хозяйств участников единого каталога.